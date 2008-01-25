Цього року з’являться нові тролейбуси

Харків. 25 січня. УНІАН. Харківський вагоноремонтний завод у 2008 р. планує почати випуск нових тролейбусів "Дніпро".

Про це 25 січня в ході засідання постійної комісії Харківської міськради з питань транспорту, зв`язку і екології повідомив головний інженер ХКП "Міськелектротранс" Микола Радченко.

За його словами, виробництво тролейбусів - це спільний українсько-російський проект. У Росії вироблятимуть кузов тролейбуса, решту всіх деталей - у Харкові і Дніпропетровську. М.Радченко також повідомив, що зараз тролейбус проходить випробування (гальмівна система, електроустаткування, система пожежної безпеки та ін.) в Києві, за їх результатами будуть надані висновок і сертифікат на серійне виробництво. Він зазначив, що тролейбус "Дніпро" відповідає всім міжнародним вимогам з безпеки пасажирських перевезень. М.Радченко також заявив, що в 2008-09 рр. Харківський вагоноремонтний завод планує спільно з колегами з Санкт-Петербурга почати збір нових трамваїв "Соло-99" і "Перша столиця".