”Турбоатом” не приватизують першочергово

Харків. 22 лютого. УНІАН. ВАТ "Турбоатом" (Харків) виключили зі списку підприємств, що підлягають першочерговій приватизації у 2008 р.

Таке рішення ухвалене 22 лютого на засіданні Кабінету міністрів.

Про це повідомив журналістам заступник голови ФДМ Олександр Потімков. Він уточнив, що "Турбоатом" включений в загальний список підприємств, що підлягають приватизації в 2008 р.

Як повідомлялось, Кабмін 16 січня прийняв ухвалу про першочерговий продаж у 2008 р. держпакетів акцій 19 підприємств, серед яких був "Турбоатом". Водночас Президент України висловився проти приватизації заводу.