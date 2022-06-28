Як не помилитися з вибором майбутньої професії й на що варто звернути увагу - читайте в матеріалі на УНІАН.

Кожну людину в дитинстві запитували, ким вона хоче бути, коли виросте. І ось ви виросли і зіткнулися з цим питанням вже лоб в лоб: яку професію вибрати?

Давайте ж розберемося, як правильно вибрати спеціальність для вступу і як же зрозуміти, ким ви хочете бути в майбутньому, щоб потім не пошкодувати.

Від чого ж залежить вибір професії?

В першу чергу вибір професії залежить від інтересів, здібностей, цінностей людини, її віку, матеріальних можливостей і планів сім'ї, а також від місця проживання. Наприклад, куди піти вчитися, якщо добре знаєш математику? Явно свої знання краще направити на точні науки, ніж на гуманітарні.

Як вибрати професію самому?

Спробуйте пройти тести: профорієнтаційні тести і тести на професії - спробуйте те й інше. Існує навіть методика "7 кроків для вибору професії". Вона не тест, але допомагає розібратися у своїх бажаннях. Можна навіть слухати інтерв'ю з професіоналами, читати книги про професії і навіть пробувати попрацювати на канікулах в якій-небудь компанії і уважно придивлятися, що там роблять люди.

Також варто вивчити ринок праці в Україні. Наприклад, з початком повномасштабної війни з Росією, у нас в країні кількість вакансій знизилася майже в 15 разів. Зазначається, що відкриваються вакансії в Україні переважно на заміну співробітникам, які виїхали, або підприємства після релокації шукають працівників на новому місці.

Крім того, за даними Центру зайнятості існує список найпотрібніших професій під час війни в Україні - на нього теж варто звернути увагу. Зокрема, зростає попит на будівельні професії, робітників комунальних підприємств та водіїв.

Допомога фахівців з профорієнтації

Можна також звернутися за допомогою до фахівців: існують курси профорієнтації, де професіонали гарантують результат і економлять час батьків. Адже правильна профорієнтація в підлітковому віці здатна в рази зменшити кількість ризиків і невдач в майбутньому. Поставлена мета і щасливі очі замість розгубленості і невпевненості в собі – це найкраще, що може отримати старшокласник.

Деякі експерти радять підійти до вибору професії ще ґрунтовніше. Наприклад, випишіть списком всі види діяльності, якими б вам хотілося займатися. Потім зважте всі плюси / мінуси по кожній і вибирайте з решти більш слушне.

Якщо вам нічого не допомагає з рішенням, можливо потрібно дати собі час? Наприклад, влаштуватися на роботу після 11 класу і зрозуміти для себе, чим ви хочете займатися в майбутньому.

Проте, чи не найголовніше у виборів майбутньої професії те, щоб це було ваше рішення, а не нав’язана професія батьків чи старших родичів, котрі за ваш рахунок хочуть реалізувати власні нездійснені мрії. Адже навряд чи хтось хоче, щоб талановита дизайнерка все життя працювала юристом, чи неперевершений кухар – ІТ-шником.

Звичайно, до мудрої поради батьків прислухатися варто, але все ж остаточний вибір майбутньої професії - за вами.

Також радимо вам не ділити професії на престижні і не дуже. Переконані, краще бути хорошим слюсарем чи медсестрою, ніж посереднім юристом або поганим лікарем. Не вдалося поступити до університету, але є мрія ремонтувати авто чи допомагати людям - отримуйте середню спеціальну освіту, і вперед, із задоволенням працювати на користь рідної країни.

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