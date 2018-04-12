Нова українська школа + IT-технології: погляд у майбутнє

Талановиті українські школярі навчаються створювати додатки на платформі Android в рамках проекту «IT-школа Samsung».

На думку експертів, майбутнє професій не обійдеться без навичок програмування. Такі вимоги висуває розвиток нашого сучасного суспільства, а, значить, такі вимоги вже сьогодні треба враховувати при навчанні школярів. Особливо це актуально для учнів старших класів, перед якими в недалекому майбутньому стане важливе питання: яку професію обрати і в якому ВНЗ навчатися?

Міністерство освіти і науки України розробило проект Нової української школи. Серед головних навичок сучасного випускника проект називає «інформаційну грамотність, основи програмування і алгоритмічне мислення».

У 2016 році за підтримки Міністерства освіти і науки України та у партнерстві з Інститутом модернізації змісту освіти було запущено проект «IT-школа Samsung». Його мета — безкоштовне навчання учнів старших класів об'єктно-орієнтованого програмуванню на мові Java під Android, щоб результатом стали авторські додатки для смартфонів!

Спочатку в рамках проекту «IT-школа Samsung» було відкрито дві школи в Києві, а в 2017-2018 навчальних роках відкрилися ще три «IT-школи»: в Дніпрі, Львові та Вінниці. У школах-переможцях було проведено тестування для учнів 8-11 класів фізико-математичного ухилу, і на основі тестування сформовані групи школярів. Сьогодні під керівництвом співробітників Українського центру розробок і досліджень Samsung, а також професійних програмістів навчається близько 90 учнів!

Під час навчання школярі знайомляться з програмуванням мовою Java і C, основами інформаційної безпеки, введенням в системи управління базами даних на прикладі SQLite, а також введенням в World Wide Web.

У 2016 році школярі-фіналісти проекту презентували власні розроблені додатки на спеціальному заході, організованому спільно з Міністерством освіти і науки України.

Створені учнями школи додатки були надзвичайно різноманітні. Наприклад, конвертер величин, який не тільки дозволяє перераховувати дані в різноманітних одиницях маси, температури або довжини, але і дізнаватися ціну товару в різних валютах, користуючись актуальними даними з Yahoo! Finance.

Або месенджер – один із найбільш затребуваних зараз типів додатків – який може надійно шифрувати повідомлення, дозволяє їх знищувати в заданий час, не залишаючи слідів на сервері, створювати групові дзвінки, передавати файли... Загалом, наші талановиті школярі вже сьогодні створюють цілком конкурентоспроможні програми!

Проект «IT-школа Samsung» стартував у 2012 році в Південній Кореї з реалізації додаткової IT освіти в 36 школах. Сьогодні освітня ініціатива має світове покриття і налічує понад 2 500 «IT-шкіл Samsung». Детальніше про проект «IT-школа Samsung».