Найскладніше зараз знайти роботу юристам, страхувальникам, працівникам сфери обслуговування, охоронцям, освітянам та науковцям.

На українському ринку праці попит на роботу значно перевищує її пропозицію.

Про це йдеться в дослідженні кадрового порталу grc.ua за результатами аналізу бази вакансій та резюме у квітні-травні 2022 року.

"Люди стали активніше шукати роботу – і ті, хто залишився у своїх містах, але втратили роботу через війну, і внутрішні переселенці, яких, за даними Міжнародної організації з міграції, вже понад 8 мільйонів. За останній місяць на сайті grc.ua приріст резюме склав +15%. Активність пошукачів теж виросла – кількість відгуків на вакансії, якщо порівнювати з попереднім місяцем, збільшилася на 20%", - йдеться у повідомленні.

Що стосується роботодавців, вони також починають відновлювати робочі процеси й розміщують на кадрових порталах вакансії в різних професійних сферах. Проте кількість пропозицій роботи набагато нижча за кількість охочих отримати цю роботу. Деякі професійні сфери постраждали найбільше, в них нових пропозицій роботи майже немає.

За даними Державної служби зайнятості, в квітні на 25 тис. 326 вакансій претендувало 283 тис. 356 безробітних, тобто конкуренція на одне робоче місце складала майже 12 осіб. Згідно з даними порталу grc.ua, рівень конкуренції на одне робоче місце в квітні був дещо менший та в середньому складав 7 осіб. Проте, є професійні сфери, в яких цей показник набагато вищий через майже повну відсутність пропозицій роботи.

Найбільше вакансій відкрито для спеціалістів сфери продаж (18,6%), в сфері ІТ, інтернет, телеком (13,5%), для фахівців зі сфери транспорту та логістики (9%), робітничого персоналу (8,8%), в будівництві (5,9%), в медицині та фармацевтиці (5,3%). Ці спеціалісти, окрім фахівців сфери будівництва, були найбільше затребувані від початку війни. Стосовно будівельників та інших спеціалістів сфери будівництво, позитивна динаміка збільшення пропозицій роботи для них почала прослідковуватися з квітня.

Найскладніше зараз знайти роботу юристам, страхувальникам, працівникам сфери обслуговування, охоронцям, освітянам та науковцям, домашньому персоналу, спеціалістам, які працювали в сфері автомобільного бізнесу, закупівель. Для них зараз найменше актуальних вакансій.

"Найбільше пропозицій роботи відкрито у Києві (33,9% від усіх актуальних на сайті), Львівській області (17,9%) та Дніпропетровській області (8,9%). Проте й рівень конкуренції тут набагато вищий, аніж в західних регіонах України", - повідомили аналітики.

Як повідомляв УНІАН, кількість вакансій в Україні на сьогодні зменшилась у 20 разів у порівнянні з довоєнним часом.

Вас також можуть зацікавити новини: