Власникам цього імені притаманні такі риси характеру, як прямолінійність, раціональність, товариськість.

Донедавна ім'я Артем було досить рідкісним. Але зараз воно набирає все більшої та більшої популярності, зростає й інтерес до історії імені.

Артем: значення й походження імені

Чоловіче ім'я Артем за походженням давньогрецьке. Походить від грецького імені Артемій, що з'явилося з імені богині Артеміди.

Читайте такожЗначення імені Святослав: характер, доля, сумісність з іншими іменамиІм’я має два трактування. Перше тлумачення безпосередньо пов'язує його з ім'ям богині життя і родючості в Стародавній Греції – Артеміди. У той час вважалося, що так дітей нарікали на честь богині всього живого на Землі, звідси й значення "присвячений Артеміді". Дітей, названих "божественними" іменами, по життю чекав успіх і захист вищих сил від всякої нечисті, прихильність бога або богині, чиїм ім'ям був названий він.

Водночас прихильники іншого тлумачення визначають значення імені як "неушкоджений, сильний, з міцним здоров'ям людина, бездоганного здоров'я". Вважалося, що власникові цього імені забезпечені довголіття, бадьорість духу та міцне здоров'я.

Зменшувально-пестливі форми імені: Артемко, Артемчик, Артюша, Артюха, Артюнов, Тьома.

Артем у дитинстві

У ранньому віці Артем спокійний, рухливий, не примхливий хлопчик – іншими словами, це суцільний привід для батьківської радості.

Це дуже товариська і доброзичлива дитина. Він має авторитет у однолітків, хоча не прагне в лідери і не нав'язує іншим свою думку. Найчастіше Артем дружить зі старшими хлопцями, з якими, як і з однолітками, самостійний і незалежний.

У школі Артем проявляє себе як старанний учень, сумлінно виконує домашні завдання. Цей хлопчик старається уникати конфліктів, а також не любить, коли ним керують і надмірно опікають.

Артем швидко розуміє суть справи, усвідомлює проблему і відразу ж знаходить кілька варіантів її вирішення. Це дозволяє йому змалечку навчитися відповідати за свої вчинки, напрацьовує власний цінний досвід, який він потім використовує в дорослому житті.

Артем: характер та доля

Артем виростає упевненим у собі, самодостатнім чоловіком. Він твердо стоїть на землі, знаючи, що робити, щоб майбутнє стало таким, як йому хочеться.

Читайте такожЗначення імені Аліна: характер, доля, сумісність з іншими іменамиРиси характеру, притаманні власникам цього імені – прямолінійність, раціональність, щедрість, розбірливість, товариськість. Зазвичай це спокійні, розважливі і врівноважені люди, досить комунікабельні чоловіки, які прагнуть до постійного самовдосконалення.

Завдяки розсудливості він вважається негласним лідером і авторитетом як у стосунках, так і на роботі. Це допомагає йому будувати свою кар'єру, поступово досягаючи нових і нових вершин.

Артем намагається завжди йти своєю дорогою, має свою думку і готовий її відстоювати. Багато що в житті Артема залежить від його оточення. Він успішно проявляє себе там, де мало лірики, але потрібен аналіз і логічний склад розуму.

Артем у коханні та шлюбі

Названі цим іменем чоловіки в своїй більшості велелюбні і непостійні в плані стосунків і часто до самої зрілості перебирають жінок.

У свідомому віці Артем створює в своїй уяві певний ідеал майбутньої супутниці, який по життю намагається знайти. Взагалі, мало яка жінка може відповідати його критеріям. Тому, найімовірніше, одружиться Артем вже у пізній зрілості.

Однак, знайшовши ту єдину, яка буде відповідати критеріям, він зміниться. Він стане відповідальним чоловіком, турботливим, м'яким, ніжним, уважним. Водночас навіть у власній родині Артем намагатиметься зберегти свою незалежність, він ніколи не стане підкорятися жінці і йти у неї на поводу.

Сумісність Артема з жіночими іменами

Читайте такожЗначення імені Денис: характер, доля, сумісність з іншими іменамиНайкраща сумісність у імені Артем спостерігається з такими жіночими назвами як Вероніка, Вікторія, Катерина, Ірина, Кіра, Магдалена, Регіна, Уляна, Елеонора, Яна. Правда, по-справжньому щасливого і міцного шлюбу з такими не вийде.

А ось з такими як Анна, Сусанна, Тетяна, Фаїна, Поліна, Неллі, Віра, Лада, Євдокія, є величезні шанси побудувати шлюб на багато-багато років.

Ну а з Алісою, Анастасією, Антоніною, Міррою, Серафимою, Діною, Оленою, Інною, Ларисою, Ліною, Людмилою, Світланою, Стелою, за твердженням астрологів, Артему краще не зв'язуватися, бо нічого доброго з таких стосунків не вийде.

Іменини Артема

Свій день ангела Артем святкує 17 січня, 26 лютого, 6 квітня, 12 травня, 6 липня, 2 листопада, 12 листопада, 13 листопада.

Вас також можуть зацікавити інші матеріали:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: УНІАН