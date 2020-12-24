24 грудня - 358-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 7 днів. У XX і XXI століттях цей день відповідає 11 грудня Юліанського календаря.

Яке свято 24 грудня 2020

Цього дня у світі відзначаються Католицький Святвечір, День подорожей по вітринах.

В Україні - День працівників архівних установ, у Мексиці, Іспанії - хороша ніч, в Італії - свято семи риб, у ПМР - День Конституції, в США - День егг-нога, у Фінляндії - День декларації про Різдвяний мир, у Мікронезії - День Конституції.

Пам'ятні дати 24 грудня, річниці та події

Читайте такожСвята та вихідні в Україні 2021: календар на наступний рік24 грудня 1777 року капітан Джеймс Кук та його кораблі «Резольюшн» і «Діскавері» відкрили острів, який 2 січня Кук назвав островом Різдва.

24 грудня 1801 року в промисловому містечку Камборн на південному заході Англії механік-конструктор Річард Тревітік продемонстрував перший паровий автомобіль. Він був розрахований на вісім пасажирів і приводився в рух паровою машиною з одним горизонтальним циліндром і котлом високого тиску на рамі між двох величезних задніх коліс. Вугілля у котел підкидав кочегар, що стояв на зап’ятках. У 1829 році паровики стали найшвидшим транспортом для пасажирів - швидкість містких омнібусів досягала 24 км/год. У 1834 році паровий омнібус Мачерони і Сквайра показав рекордну для тих років надійність - 2740 км без будь-якого ремонту. Серйозною перешкодою розвитку поромобілів стали коні, які лякалися, бачачи гуркітливий екіпаж, що вивергав пару, і ставали некерованими. На паровики ополчилися процвітаючі тоді кінні компанії та власники доріг (не кожна бруківка витримувала паровий екіпаж з важким котлом). В результаті у 1865 році був прийнятий так званий «Закон про червоний прапор», згідно з яким перед кожним самохідним екіпажем не ближче ніж 55 метрів повинна була йти людина, що попереджала про можливу небезпеку. Проте, поромобілі, які зазнали численних удосконалень, застосовувалися аж до 1910-х років і створювали серйозну конкуренцію автомобілям із двигунами внутрішнього згоряння.

У цей день в 1865 році був заснований Ку-клукс-клан. Після поразки в Громадянській війні 1861-1865 років у США кілька ветеранів-конфедератів створили цю таємну расистську терористичну організацію, щоб боротися з негритянським рухом і прогресивними організаціями. Куклукскланівці придумали собі спеціальну уніформу: білі балахони з прорізами для очей для залякування непокірних негрів і неможливості ідентифікації членів організації федеральною владою. У 1870-х роках через скоєні з особливою жорстокістю страти непокірних, організація була формально розпущена. Однак вона не припиняла свого існування й була відроджена у 1915 році в Атланті. Тепер уже куклукскланівці переслідували не тільки негрів, а й католиків, євреїв, а також усіх іммігрантів та іноземців. Кількість членів Ку-клукс-Клану в 1920-ті роки перевищувала 4 млн осіб! Вони влаштовували марші, паради, нічні ходи з палаючими хрестами. У роки Великої депресії і війни Ку-клукс-клан фактично припинив своє існування. Але в 1960-ті роки організація знову відродилася, коли терору зазнавали активісти боротьби за громадянські права. 13 жовтня 1999 року міська рада Чарлстона (Штат Південна Кароліна) проголосувала за те, щоб визнати Ку-клукс-клан терористичною організацією. У прийнятій резолюції також засуджуються будь-які інші угруповання, які «сіють ненависть до інших людей, рас, релігій, культури або способу життя». Нині Ку-клукс-клан не утворює єдиної організації, до нього відносять себе невеликі групи активістів, зосереджені майже виключно у південних штатах США, але також прихильники його діють і в інших країнах.

24 грудня 1982 року в Києві здійснив свій перший дослідний політ найбільший у світі військово-транспортний літак Ан-124 «Руслан», створений ОКБ Антонова. Висота літака становить 21,1 м, розмах крил - 73,3 м, максимальна злітна маса - 392 тонни, вантажопідйомність - 120 тонн, дальність польоту - 16 000 км. У 1990 році «Руслан» здійснив кругосвітній переліт, покривши 50 005 км за 72 години 16 хвилин і встановивши 7 світових авіаційних рекордів. Цивільний варіант літака може виконувати польоти на всіх географічних широтах і призначений для перевезення великих вантажів на далекі відстані. На озброєння військово-транспортної авіації СРСР літак надійшов у січні 1987 року. Серійно вироблявся Ульяновським авіаційним промисловим комплексом «Авіастар» у 1984-2004 роках і Київським авіазаводом «Авіант» у 1982-2003 роках. У 2004 році виробництво літаків Ан-124 було зупинено.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 24 грудня вшановує пам'ять преподобного Никона Печерського (ігумена Києво-Печерської Лаври) і преподобного Данила Стовпника (подвижника). Інші назви свята: «Никон», «Никон сухий Печерський», «Данило», «Данила і Лука».

Що сьогодні не можна робити

За старих часів у цей день не рекомендувалося виходити з дому без особливої потреби. Вважалося, що на вулицях бродить різна нечисть. Зазвичай вона показувалася у вигляді хуртовин.

Прикмети на 24 грудня

Читайте такожПодарунки чоловікові на Новий рік 2021: як зверни презент – найліпші ідеїЗ давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- ворони перелітають з місця на місце і не можуть заспокоїтися - бути хуртовини;

- сороки голосно стрекочуть - до похолодання;

- скільки снігу на Никона - стільки й трави буде навесні.

24 грудня іменини

Іменини у Омеляна, Миколи, Івана, Луки, Леонтія, Терентія і Петра.

Вас також можуть зацікавити інші новини:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Нана Чорна