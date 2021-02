Щирі вітальні слова та картинки допоможуть висловити 14 лютого свої почуття до коханої людини.

Ось-ось настане найромантичніше свято у році – День святого Валентина, коли у повітрі в морозний холод вирують почуття кохання, ніжності та пристрасті.

Не забудьте привітати своїх близьких людей і нагадайте їм про свою любов. УНІАН зібрав різноманітні вітальні вірші та прозові рядки з Днем святого Валентина, а також красиві й чуттєві листівки й картинки.

З Днем святого Валентина – вірші та листівки

***

З Днем закоханих вітаю.

Щастя, радості бажаю.

По секрету я скажу:

Що тобою дорожу!

Хай гаряча же любов

Розганяє твою кров.

Будуть ласки й поцілунки,

А у вечері – дарунки!

***

День святого Валентина

Нам кохання принесе.

Поцілуєм ніжно в щічку

Я тебе, а ти – мене!

***

В День святого Валентина

Хай не виє хуртовина,

Бо любов моя гаряча,

Ясне сонечко неначе,

Залюбки розтопить сніг.

Ти найкраща (найкращий) за усіх!

***

З Днем святого Валентина!

Нехай раптова любов

Накриє швидко, як лавина,

І розбурхає твою кров!

***

З Днем закоханих вітаю.

Почуттів палких бажаю,

Найсвітліших і красивих,

Добрих, радісних, щасливих.

Хай добро тебе зігріє,

Двері світла хай відкриє,

Буде все в житті окей,

Every year and every day!

***

Вітаю з Днем святого Валентина! Бажаю з почуттям закоханості зустрічати кожен день. Бажаю любити своїх близьких, свою другу половинку, свою роботу і діяльність, своє життя і себе. І нехай будь-яка любов завжди буде взаємною!

***

Кохання - це одне з найпрекрасніших почуттів! Я бажаю тобі завжди щиро кохати і потопати в безмежній любові! Нехай це свято буде сповнене романтики, ніжності, пристрасті і найрадісніших емоцій! Бажаю, щоб стосунки дарували тобі тільки щастя і душевну гармонію!

***

Хочу з днем Валентина привітати,

Та цю валентинку подарувати.

Милуйся, читай й бережи,

А якщо скучаєш – дзвони!

***

З Днем святого Валентина

Від душі вітаю,

Щастя особистого

Перш за все бажаю.

Радості, піднесення,

Квітів і цілунків,

А також хвилюючих,

Пристрасних стосунків!

***

Візьму я великий палкий поцілунок,

Його запакую в яскравий пакунок,

До крил валентинці скоріш причеплю

Й до тебе летіти з пакунком велю!

Сміліш відкривай цей барвистий пакунок,

Приймай у День закоханих мій поцілунок!

Привітання з Днем святого Валентина коханій

***

Тебе вітаю я кохана,

Для мене ти завжди бажана.

Із днем святого Валентина!

Моя любов веде до Рима!

В цей день я хочу побажати:

Мене одного лиш кохати,

Тоді навіки буду твій,

Й здійсню для тебе купу мрій!

***

Красива, кохана, єдина моя,

Ти сонця промінчик, ти ясна моя.

Будь завжди зі мною, світи лиш мені,

Не гасни ніколи в моєму житті.

***

Дощ чи сніг – то все одно,

Не дивлюся я в вікно,

А дивлюсь лиш в твої очі,

Такі лагідні, дівочі.

Ти у мене, як картина,

І я вдячний Валентину,

Що він виконав бажання –

Дарував мені кохання.

***

Кохано, в цей день, який такий важливий для всіх закоханих, я хочу сказати тобі про те, як сильно дорожу тобою. Для мене немає нічого важливішого за твою усмішку. І нехай сьогодні приводом для неї стануть мої слова "я кохаю тебе".

***

Красуне моя, радосте моя. Середина останнього місяця зими - це ще один привід розповісти тобі й усьому світу про те, як же я тебе кохаю. Дозволь у цей день побажати тобі зберегти свою доброту і красу, нехай сльози ніколи не торкнуться твоїх очей, а губки раз у раз розпливаються в усмішці.

***

Даруй мені своє кохання,

Даруй себе, даруй любов,

Даруй увечері і зрання,

Даруй опівдні знов і знов!

З Днем Святого Валентина!

***

Була б ти смачна цукерка,

Я би довго тебе їв!

Була б ти злісна кокетка,

Все одно б тебе хотів!

Ти прекрасна, ніби ангел,

Що здається наче сплю.

Я кохаю, як хлопчисько,

Обіймаю і люблю!

Привітання з Днем святого Валентина коханому

***

Як маленьке кошеня,

В грудочку зберуся.

Притиснуся я до тебе,

Й сил наберуся!

Всі невдачі та негоди,

Мені більше не страшні,

Бо при будь-якій погоді

Знаю я – є в мене ти!

З Днем святого Валентина!

***

З Днем святого Валентина, коханий! Ти найкраща людина на всій Землі. Твої турбота, мужність, ніжність та увага роблять мене щасливою! Кожною клітинкою тягнуся до тебе й ціную кожну хвилину, проведену разом. Обожнюю тебе і дуже кохаю!

***

Коханий, з Днем святого Валентина! Відтоді, як ти з'явився в моєму житті, воно стало яскравим, насиченим і прекрасним. Спасибі тобі за це! Бажаю, щоб наше кохання росло, міцніло, долало всі перепони на своєму шляху, дарувало нам сенс, натхнення, бажання розвиватися і йти по життю разом. Кохаю тебе безмежно!

***

Ти мій скарб, моє кохання!

Хай здійсняться всі бажання!

Зі святом вітаю тебе,

Дарую закохане серце своє!

***

Я стану солодкою мармулядою,

щоб ти мене скуштував;

Я стану найбільшою в світі принадою,

щоб ти мене всюди шукав;

Я стану ласкавим травневим сонечком,

щоб ти мене завжди чекав;

Я стану пухнастим сіреньким котиком,

щоб ти мене завжди кохав!

***

Кохаю тебе мій коханий,

Кохаю в сні і наяву,

Кохаю від ночі й до рання

Тобою одним я живу.

***

Ти найближчий мій чоловік,

І в День святого Валентина

Від щирого серця вітаю,

Своїм коханням зігрію.

Поцілувати тебе бажаю,

Огорнути ніжністю, турботою

І побажати великого щастя,

Здійснення мрій, терпіння і сили,

Усмішка на обличчі, щоб сяяла,

А кохання в усьому, щоб допомагало!

