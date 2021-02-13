Ось-ось настане найромантичніше свято у році – День святого Валентина, коли у повітрі в морозний холод вирують почуття кохання, ніжності та пристрасті.
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Не забудьте привітати своїх близьких людей і нагадайте їм про свою любов. УНІАН зібрав різноманітні вітальні вірші та прозові рядки з Днем святого Валентина, а також красиві й чуттєві листівки й картинки.
З Днем святого Валентина – вірші та листівки
***
З Днем закоханих вітаю.
Щастя, радості бажаю.
По секрету я скажу:
Що тобою дорожу!
Хай гаряча же любов
Розганяє твою кров.
Будуть ласки й поцілунки,
А у вечері – дарунки!
***
День святого Валентина
Нам кохання принесе.
Поцілуєм ніжно в щічку
Я тебе, а ти – мене!
***
В День святого Валентина
Хай не виє хуртовина,
Бо любов моя гаряча,
Ясне сонечко неначе,
Залюбки розтопить сніг.
Ти найкраща (найкращий) за усіх!
***
З Днем святого Валентина!
Нехай раптова любов
Накриє швидко, як лавина,
І розбурхає твою кров!
***
З Днем закоханих вітаю.
Почуттів палких бажаю,
Найсвітліших і красивих,
Добрих, радісних, щасливих.
Хай добро тебе зігріє,
Двері світла хай відкриє,
Буде все в житті окей,
Every year and every day!
***
Вітаю з Днем святого Валентина! Бажаю з почуттям закоханості зустрічати кожен день. Бажаю любити своїх близьких, свою другу половинку, свою роботу і діяльність, своє життя і себе. І нехай будь-яка любов завжди буде взаємною!
***
Кохання - це одне з найпрекрасніших почуттів! Я бажаю тобі завжди щиро кохати і потопати в безмежній любові! Нехай це свято буде сповнене романтики, ніжності, пристрасті і найрадісніших емоцій! Бажаю, щоб стосунки дарували тобі тільки щастя і душевну гармонію!
***
Хочу з днем Валентина привітати,
Та цю валентинку подарувати.
Милуйся, читай й бережи,
А якщо скучаєш – дзвони!
***
З Днем святого Валентина
Від душі вітаю,
Щастя особистого
Перш за все бажаю.
Радості, піднесення,
Квітів і цілунків,
А також хвилюючих,
Пристрасних стосунків!
***
Візьму я великий палкий поцілунок,
Його запакую в яскравий пакунок,
До крил валентинці скоріш причеплю
Й до тебе летіти з пакунком велю!
Сміліш відкривай цей барвистий пакунок,
Приймай у День закоханих мій поцілунок!
Привітання з Днем святого Валентина коханій
***
Тебе вітаю я кохана,
Для мене ти завжди бажана.
Із днем святого Валентина!
Моя любов веде до Рима!
В цей день я хочу побажати:
Мене одного лиш кохати,
Тоді навіки буду твій,
Й здійсню для тебе купу мрій!
***
Красива, кохана, єдина моя,
Ти сонця промінчик, ти ясна моя.
Будь завжди зі мною, світи лиш мені,
Не гасни ніколи в моєму житті.
***
Дощ чи сніг – то все одно,
Не дивлюся я в вікно,
А дивлюсь лиш в твої очі,
Такі лагідні, дівочі.
Ти у мене, як картина,
І я вдячний Валентину,
Що він виконав бажання –
Дарував мені кохання.
***
Кохано, в цей день, який такий важливий для всіх закоханих, я хочу сказати тобі про те, як сильно дорожу тобою. Для мене немає нічого важливішого за твою усмішку. І нехай сьогодні приводом для неї стануть мої слова "я кохаю тебе".
***
Красуне моя, радосте моя. Середина останнього місяця зими - це ще один привід розповісти тобі й усьому світу про те, як же я тебе кохаю. Дозволь у цей день побажати тобі зберегти свою доброту і красу, нехай сльози ніколи не торкнуться твоїх очей, а губки раз у раз розпливаються в усмішці.
***
Даруй мені своє кохання,
Даруй себе, даруй любов,
Даруй увечері і зрання,
Даруй опівдні знов і знов!
З Днем Святого Валентина!
***
Була б ти смачна цукерка,
Я би довго тебе їв!
Була б ти злісна кокетка,
Все одно б тебе хотів!
Ти прекрасна, ніби ангел,
Що здається наче сплю.
Я кохаю, як хлопчисько,
Обіймаю і люблю!
Привітання з Днем святого Валентина коханому
***
Як маленьке кошеня,
В грудочку зберуся.
Притиснуся я до тебе,
Й сил наберуся!
Всі невдачі та негоди,
Мені більше не страшні,
Бо при будь-якій погоді
Знаю я – є в мене ти!
З Днем святого Валентина!
***
З Днем святого Валентина, коханий! Ти найкраща людина на всій Землі. Твої турбота, мужність, ніжність та увага роблять мене щасливою! Кожною клітинкою тягнуся до тебе й ціную кожну хвилину, проведену разом. Обожнюю тебе і дуже кохаю!
***
Коханий, з Днем святого Валентина! Відтоді, як ти з'явився в моєму житті, воно стало яскравим, насиченим і прекрасним. Спасибі тобі за це! Бажаю, щоб наше кохання росло, міцніло, долало всі перепони на своєму шляху, дарувало нам сенс, натхнення, бажання розвиватися і йти по життю разом. Кохаю тебе безмежно!
***
Ти мій скарб, моє кохання!
Хай здійсняться всі бажання!
Зі святом вітаю тебе,
Дарую закохане серце своє!
***
Я стану солодкою мармулядою,
щоб ти мене скуштував;
Я стану найбільшою в світі принадою,
щоб ти мене всюди шукав;
Я стану ласкавим травневим сонечком,
щоб ти мене завжди чекав;
Я стану пухнастим сіреньким котиком,
щоб ти мене завжди кохав!
***
Кохаю тебе мій коханий,
Кохаю в сні і наяву,
Кохаю від ночі й до рання
Тобою одним я живу.
***
Ти найближчий мій чоловік,
І в День святого Валентина
Від щирого серця вітаю,
Своїм коханням зігрію.
Поцілувати тебе бажаю,
Огорнути ніжністю, турботою
І побажати великого щастя,
Здійснення мрій, терпіння і сили,
Усмішка на обличчі, щоб сяяла,
А кохання в усьому, щоб допомагало!
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