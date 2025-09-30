Українські кіномани зможуть подивитися фільм "Альфа" вже незабаром.

Вийшов український трейлер боді-горору "Альфа" (Alpha) від французької режисерки Жюлії Дюкурно, яка у 2021 роцы отримала "Золоту пальмову гілку" Каннського кінофестивалю за свій попередній фільм "Титан", знятий у тому ж жанрі.

Новий фільм режисерки розповідає історію 13-річної Альфи, яка повертається додому з татуюванням, і її мати-лікар розуміє, що дівчина могла заразитися невідомою хворобою, що перетворює людей на мармурові статуї. Щоб вижити в новому світі, де панує страх, сім'я мусить подолати випробування та заглибитись в історію своєї родини.

Головні ролі у стрічці виконали франкомовні актори Мелісса Борос, Гольшіфте Фарахані ("Тіло брехні", "Петерсон", "Евакуація") та Тахар Рахім ("Мавританець", "Наполеон", "Мадам Павутина"). Стрічка стала справжнім професійним випробовуванням для них – наприклад, Рахіму довелося радикально скинути вагу заради цієї ролі.

Також у фільмі знялася Емма Макі – зірка серіалу "Статеве виховання", а також фільмів "Смерть на Нілі" та "Барбі".

Світова прем'єра фільму відбулася на Каннському кінофестивалі 2025 року, де він отримав неоднозначні відгуки критиків – рецензії на стрічку варіювались між захопленими та розгромними.

Наразі оцінка фільму на IMDb становить 5,9 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він отримав 50% схвалення від критиків. Водночас на Metacritic кіноексперти оцінили його у 47 зі 100 балів, що відповідає характеристиці "змішані або середні відгуки".

Як повідомила пресслужба кінокомпанії Adastra Cinema, що виступає дистриб'ютором стрічки в Україні, дата її виходу на екрани кінотеатрів стане відома згодом. Втім, обіцяють, що це станеться "скоро".

