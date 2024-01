Класичний мультфільм 1928 року "Пароплав Віллі" перетворять на фільм жахів.

Один із символів світу Disney – мишеня Міккі Маус – з 1 січня 2024 року став надбанням громадськості. І тут же стало відомо одразу про двох хоррор-проектах за участю персонажа.

Зокрема, як пише Variety, американський незалежний продюсер і режисер Стівен ЛаМорт заявив про плани зняти комедійний фільм жахів, заснований на дебютному мультфільмі про Міккі Мауса "Пароплав Віллі" (Steamboat Willie), який був випущений в 1928 році. У новій версії миша-садист буде мучити групу нічого не підозрюючих пасажирів порома. Виробництво планується розпочати навесні.

"Пароплав Віллі" приносив радість поколінням, але під його життєрадісним зовнішнім виглядом ховається потенціал чистого, божевільного жаху. Це проект, про який я мріяв, і мені не терпиться представити світові збочений погляд на цього улюбленого персонажа", – заявив ЛаМорт, який раніше зняв пародійний фільм про Грінча "Шкідливий" (The Mean One).

Також він заявив, що продюсери проекту працюють з командою юристів, щоб переконатися, що вони залишаються в рамках закону. Зокрема, у фільмі буде використано ім'я персонажа "Пароплав Віллі", а не "Міккі Маус".

Примітно, що незадовго до цієї заяви вийшов трейлер іншого комедійного фільму жахів про знаменитого мишеня – "Пастка Міккі Мауса" (Mickey's Mouse Trap) від режисера Джеймі Бейлі. Судячи з трейлеру, в цьому фільмі маніяк в масці Міккі Мауса буде тероризувати відвідувачів парку атракціонів.

Точної дати виходу фільму поки немає, але його творці сподіваються випустити новинку вже в березні 2024 року.

Чому Міккі Маус став надбанням громадськості

Авторські права Disney на "Пароплав Віллі" (найраніший зі збережених звукових мультфільмів, перший звуковий фільм студії Дісней і дебютний мультфільм про Міккі Мауса) закінчилися 1 січня 2024 року разом з правом на оригінальні версії Міккі та Мінні Маус, тож тепер будь-хто зможе їх використовувати в своїх проектах. Тим часом авторські права на пізніші та більш звичні версії персонажів все ще належать компанії.

У свою чергу компанія Disney заявила, що буде пильно захищати більш пізні версії Міккі.

"Ми, звісно, продовжуватимемо захищати наші права на більш сучасні версії Міккі Мауса та інші твори, які все ще захищені авторським правом. І ми будемо працювати над тим, щоб не допустити плутанини серед споживачів, викликаної несанкціонованим використанням Міккі та інших наших знакових персонажів", – заявляли раніше в компанії.

Відзначимо, що це не перший фільм жахів, знятий на основі класичного персонажа з дитячих мультфільмів. Один з найвідоміших прикладів – слешер "Вінні-Пух: Кров і мед" (Winnie The Pooh: Blood and Honey) 2023 року, в якому улюблені герої багатьох дітей виявляються кровожерливими вбивцями.

