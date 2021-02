Також глядачі проекту побачать виступ вокаліста з Марокко.

У неділю, 28 лютого, о 21:00 на телеканалі "1+1" покажуть один з найдраматичніших епізодів шоу "Голос країни".

Першим учасником, який відкриє ефір, стане Денис Потреваєв. Артист вже був на проекті "Голос країни-4" і брав участь у батлі з Микитою Алексєєвим, більш відомим як співак ALEKSEEV. Денис виконав пісню Celine Dion під назвою All by myself.

Також вразить своїм голосом і співак Ілля Ніколаєнко. Артист прийшов на шоу через складні стосунки з батьком. Від самого дитинства він не сприймав серйозно захоплення сина музикою.

Випробувати удачу на сцені "Голосу країни" вирішив і 18-річний TikTok-блогер з Маріуполя Микита Леонтьєв. Артист виконав хіт групи СКАЙ під назвою "Тебе це може вбити".

Також на телеглядачів чекає повернення на сцену "Голосу країни" співачки KOLA, емоційний виступ Катерини Руденко, а також виступ вокаліста з Марокко.

"Голос країни": що відомо про шоу

"Голос країни" - українське вокальне телевізійне шоу телеканалу "1+1", адаптація оригінального формату The Voice of Holland, який вперше з'явився в ефірі голландського телебачення на каналі RTL у 2010 році.

Україна стала однією з двох країн поряд зі США, які почали роботу над адаптацією формату одразу ж після виходу оригінального шоу.

"Голос країни-11": що отримає переможець

Переможець одинадцятого сезону "Голосу країни" отримає квартиру в одному з київських житлових кварталів і виступить на музичному фестивалі ATLAS WEEKEND.

Автор: Ольга Робейко