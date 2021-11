У новий альбом увійшли десять треків.

Новий альбом легендарної шведської групи ABBA під назвою Voyage вийшов на потокових сервісах.

Нагадаємо, ABBA анонсувала вихід альбому у вересні. Тоді ж група представила дві пісні з нього: I Still Have Faith in You і Don't Shut Me Down.

Шведська група планує навесні 2022 року представити альбом на концерті з використанням голограм. Його проведуть на арені в Олімпійському парку Лондона, яку спеціально для цього побудували.

Альбом Voyage став дев'ятим. Минулий альбом The Visitors був випущений в листопаді 1981 року.

Шведський поп-квартет ABBA (Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенні Андерссон і Анні-Фрід Лінгстад) був утворений в 1972 році і проіснував 10 років. Музиканти перемогли на Євробаченні в 1974 році і записали велику кількість хітів, які зараз є класикою поп-музики. На основі цих пісень був створений мюзикл Mamma mia, який потім екранізували. Влітку 2018 року на екрани вийшла друга частина картини.

