Netflix показав трейлер другої частини епічної саги 'Сто років самотності'

Грандіозний фінал екранізації Ґабрієля Ґарсія Маркеса вийде в серпні 2026 року.

Стрімінговий сервіс Netflix показав трейлер другої частини масштабної драми в жанрі магічний реалізм "Сто років самотності" (One Hundred Years of Solitude).

Серіал є першою в історії екранізацією однойменного культового роману 1967 року нобелівського лауреата, колумбійського письменника Ґабрієля Ґарсія Маркеса.

В центрі сюжету – сім поколінь сім'ї Буендіа, які у вічному місті Макондо пізнають кохання, забуття та неминучість свого минулого й долі.

Головну роль у шоу виконав колумбійська зірка Клаудіо Катаньо.

Друга частина серіалу, як і перша, налічуватиме вісім епізодів. Перші сім з них вийдуть 5 серпня 2026 року, а ще один, фінальний, покажуть 26 серпня.

Нагадаємо, перший сезон "Сто років самотності" вийшов ще в грудні 2024 року та отримав схвальні відгуки від критиків і глядачів.

Наразі оцінка серіалу на IMDb становить 8,3 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він має 84% схвалення від критиків з відзнакою "Сертифікована свіжість" і 90% від глядачів. Тим часом, на Metacritic кінооглядачі оцінили його в 80 із 100 балів, а широка аудиторія – у 7,8 із 10 балів, що в обох випадках відповідає характеристиці "в цілому позитивні відгуки".

