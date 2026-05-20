Вийшов трейлер комедії 'Койот проти Акме' за мотивами культових Looney Tunes

Вийшов офіційний трейлер комедійного пригодницького фільму з елементами анімації "Койот проти Акме" (Coyote vs. Acme), що розповість про одного з ключових персонажів культової серії Looney Tunes.

Сценаристом та продюсером стрічки став сам Джеймс Ґанн – режисер останнього "Супермена" та франшизи "Вартові Галактики". Співсценаристкою також виступила Семі Берч ("Травень, грудень").

Водночас зрежисував "Койота проти Акме" Дейв Грін, відомий стрічками "Підлітки мутанти. Черепашки-ніндзя 2" та "Відлуння далеких світів". Основою фільму стали гумористичні есе Ієна Фрейзера про протистояння корпорації АКМЕ і винахідливого Койота Вайлі для журналу The New Yorker.

За сюжетом, Вайлі Койот залишає пустелю та вирушає до Альбукерке, щоб протистояти у суді величезній корпорації AКME – виробнику абсурдних товарів: динамітів, бомб, катапульт тощо. Заручившись підтримкою адвоката Кевіна, Койот має перемогти в красномовстві на диво неприємного та говіркого адвоката AКME.

Головні ігрові ролі у стрічці виконали Вілл Форте (серіали "Остання людина на Землі", "СуперМакҐрубер", "Чотири пори року") та Джон Сіна ("Загін самогубців: Місія навиліт", франшиза "Форсаж", серіал "Миротворець"), а також Лана Кондор ("Люди Ікс: Апокаліпсис", "Смертельно вродливі балерини") та Пі Джей Бірн ("Вовк з Волл-Стріт", "Вавилон").

Як повідомила пресслужба українського кінодиприб'ютора Adastra Cinema, Warner Bros. прагнула випустити сольну стрічку про одного з героїв франшизи "Луні Тюнз" ще з моменту успіху спортивного блокбастера "Космічний Джем" у 1996 році, проте офіційно вдалося запустити фільм "Койот проти Акме" у розробку лише в 2018 році. Втім, у 2023 році студія відклала фактично готову стрічку "на полицю" заради податкового списання на $30 мільйонів. Однак після хвилі критики з боку режисерів, акторів і шанувальників студія дозволила авторам підшукати нового дистриб'ютора. Ним став Ketchup Entertainment, відомий роботою зі стрічками "Під гіпнозом", "Геллбой: Горбань", байопіком "Феррарі" з Адамом Драйвером в головній ролі, а також ще одним фільмом франшизи - "Луні Тюнз: Врятувати планету!" 2024 року.

Фільм поєднав у собі елементи комедії, пародійної судової драми та пригод, відсилаючи до фільму "Хто підставив кролика Роджера". На тестових скринінгах "Койот проти Акме" отримав схвальні відгуки.

В український прокат фільм вийде 1 вересня 2026 року.

