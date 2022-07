Прем'єра серіалу за мотивами творів Джона Р. Р. Толкіна відбудеться 2 вересня 2022 року на Amazon Prime.

Стрімінговий сервіс Amazon Prime Video опублікував перший трейлер майбутнього фентезі-серіалу "Володар перснів: Персні влади" (The Lord of the Rings: The Rings of Power).

Серіал є приквелом культових трилогій Пітера Джексона "Хоббіт" і "Володар перснів". Як і попередні фільми, новий серіал знятий за мотивами творів Джона Рональда Руела Толкіна про вигаданий світ Середзем'я.

Події серіалу розгортатимуться за тисячі років до описаних у фільмах і охоплять всі головні події Другої епохи легендаріума Толкіна: викування кілець влади, сходження Саурона, епічну історію Нуменора, останній альянс ельфів і людей. При цьому низка персонажів і сюжетних ліній є вигадкою шоураннерів і сценаристів серіалу і відсутні в оригіналах Толкіна.

При цьому в центрі сюжету опиниться кілька знайомих за оригінальною трилогією персонажів з ельфійського царства, термін життя яких вираховується тисячоліттями. Зокрема, тут будуть молоді Ельронд і Галадріель.

Прем'єра серіалу відбудеться 2 вересня 2022 року на Amazon Prime.

Як раніше повідомляв УНІАН, "Володар перснів" повинен стати найдорожчим в історії серіалом.

