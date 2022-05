Фанатка почала народжувати прямо під час виступу культової групи, її вже не встигали везти в лікарню.

У Бразилії жінка почала народжувати прямо на концерті рок-групи Metallica. Малюк з'явився на світ під пісню Enter Sandman.

На своїй сторінці в Instagram жінка показала фото новонародженого хлопчика і розповіла про пережиті емоції.

"Коли б я могла уявити, що буду на шоу Metallica на 39 тижні вагітності, і цей хлопчик вирішить народитися прямо там, за 3 пісні до закінчення шоу, під звуки Enter Sandman? На кожному шоу, на яке я йду, щось має статися, але на цей раз, я думаю, що перевершила саму себе. Луан Фігейро з'явився на світ 7-го числа", - написала фанатка, яка народила прямо на концерті.

Джойс Фігейро, так звуть жінку, купила квитки на концерт групи ще три роки тому. 7 травня вона вирішила не відмовлятися від походу на виступ музикантів, хоча перебувала на 39-му тижні вагітності. Лікарі говорили, що пологи не повинні початися передчасно, передає Sky News.

Однак під час концерту у Фігейро почалися пологи. До кінця шоу залишалося всього три пісні. Жінку хотіли відвезти в лікарню, але вже було пізно, вона почала народжувати. Малюк з'явився під звуки пісні Enter Sandman.

Жінка навіть говорила, що хоче назвати свого сина Джеймсом Ульріхом (на честь фронтмена і барабанщика групи). Зараз вона і її малюк добре себе почувають, Фігейро відновлюється після пологів.

Нагадаємо, раніше Metallica передала 500 тисяч доларів українським біженцям через свій благодійний фонд All Within My Hands.

Вас також можуть зацікавити новини: