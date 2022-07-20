Зал відреагував на прощальну промову бурхливими оплесками.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон виступив у парламенті з прощальною промовою, яку закінчив словами Термінатора.

Про це повідомляє Sky News.

Під час промови Джонсон подякував колегам та опозиції. "Моя місія закінчена. Я хочу сказати "дякую" всім своїм друзям і колегам, навіть опозиції хочу подякувати!" – заявив Джонсон.

Своєму наступнику британський прем'єр дав кілька порад, зокрема "тримайтися поряд з американцями, захищати українців, виступати за свободу та демократію всюди".

Свою прощальну промову Джонсон закінчив епічно - відомою фразою Термінатора.

"Hasta la vista, baby! ("До побачення, крихітко!" - УНІАН)" – сказав вже колишній глава уряду Британії.

Зал відреагував посмішками та бурхливими оплесками.

Як повідомляв УНІАН, 7 липня Борис Джонсон оголосив про відставку з поста британського прем'єра. Джонсон також заявив, що буде залишатися на посаді прем'єра, поки не буде обраний новий лідер Консервативної партії і голова уряду.

20 липня відбудеться останній тур голосування депутатів, у ході якого буде обрано двох фіналістів. 21 липня британський парламент йде на канікули. За цей час члени Консервативної партії по всій країні голосуватимуть поштою, щоб обрати нового лідера. Результат буде оголошено 5 вересня.

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