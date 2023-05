Артистка дала перше за тривалий час інтерв'ю.

Грузинська співачка Ніно Катамадзе, яка підтримала Україну після початку повномасштабної війни, заявила, що планує переїхати до Києва. Переїзд відбудеться найближчим часом, чекати на закінчення бойових дій зірка не планує. Про це пише ТСН.

"Моя сім'я думає, що добре б пожити в Україні. Ми плануємо переїзд ось прямо зараз, під час війни", - розповіла Ніно.

Вона зізналася, що вона і її колеги не бояться відвідувати українські міста, тому завжди з радістю приїжджають сюди, щоб підтримати українців своєю творчістю.

"Не було такого, щоб я або мої чудові музиканти боялися їхати в Україну. Коли я сказала своїй групі, що ми їдемо до Києва з концертом, вони сказали, що готові грати там, де неможливо. Ми дали концерт в метро. Я можу з упевненістю сказати, що це був найбільш незабутній концерт в моєму житті. Ми спеціально створили таке звучання з квартетом, щоб можна було висловити через музику нашу підтримку", - згадала Катамадзе.

Хто така Ніно Катамадзе

50-річна уродженка Грузії, співачка, композиторка. Українські глядачі знають її за проектом "Х-Фактор", де в 2014-2015 роках Ніно займала крісло судді. Найпопулярніші пісні Катамадзе - "Once In the Street", "Olei" і "I will come as a snow".

Раніше УНІАН писав, що Ніно Катамадзе "пройшлася" по росіянах, які біжать від мобілізації до Грузії.

