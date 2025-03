Він став справжньою іконою музики 1960-х, а його хіт потрапив до чарту Billboard.

21 березня помер відомий американський музикант, соліст та клавішник рок-гурту The Standells Ларрі Темблін. На момент смерті йому було 82 роки.

Про відхід зірки у засвіти повідомив його племінник Денніс Темблін у Facebook. Артист прославився на увесь світ завдяки своєму хіту 1966 року "Dirty Water". Композиція свого часу зайняла 11 місце у чарті Billboard Hot 100 та стала навіть неофіційним гімном Бостона, США.

"Сьогодні помер мій дядько Ларрі Темблін. У мене дуже теплі спогади про нього та його родину протягом багатьох років. Він прожив неймовірне життя", – поділився племінник знаменитості, але не розкрив причину смерті.

Темблін родом з Лос-Анджелеса, США. Він народився у зірковій родині. Зокрема його брат Расс Темблін – відомий актор та зірка Голлівуду. Він знімався у картинах "Вестсайдська історія" та "Джанго вільний". Також акторкою є племінниця музиканта – Ембер Темблін. Жінка зіграла ролі у "Баффі — переможниця вампірів" та "Докторі Хаусі".

Свій музичний шлях виконавець розпочав з сольної кар'єри. Він випустив декілька синглів у 1950-х, після чого у 1962 році заснував гурт Larry Tamblyn and The Standells. Його учасниками стали гітарист Тоні Валентино, басист Джоді Річ та барабанщик Бенні Кінг. З часом колектив перейменували на The Standells.

Гурт випусти такі відомі хіти: "Try It", "Can't Help But Love You", "Dirty Water". Остання композиція прославила колектив на увесь світ. Вона стала символом Бостона і зараз звучить на матчах бейсбольної команди Boston Red Sox та хокейного клубу Boston Bruins.

Останній альбом колективу "Bump" вийшов у 2013 році. У грудні 2023 року Темблін був введений до Каліфорнійської музичної зали слави. Нагороду він отримав від брата-актора Расса Тембліна.

Нагадаємо, раніше помер американський рок-музикант Девід Йогансен, який був лідером New York Dolls. На момент смерті знаменитості було 75 років. Причиною смерті стала онкологія.

