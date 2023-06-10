Співак виступив у скандальному Osocor Residence, де планувала давати концерт Лобода.

Співак Макс Барських дав концерт у Києві та розгнівав українців. Артист виступав у клубі Osocor Residence, який нещодавно потрапив у великий скандал через Світлану Лободу.

На початку свого концерту Барських розповів, що він хотів його переносити та довго не міг наважитися на виступ. На тлі підриву Каховської ГЕС та трагедії, до якої призвели дії окупантів, пісні та веселощі можуть мати недоречний вигляд. Сам співак про це думав, проте усе ж вирішив давати концерт.

"Я довго вагався, чи доцільно зараз проводити концерти. Наскільки великим є запит у суспільства в ці трагічні для нашої країни дні. Скажу чесно, мій учорашній виступ був під загрозою перенесення. Але не виходячи на сцену, у мене не буде можливості допомагати тим, кому попри все зараз необхідна наша з вами допомога. І вчорашній концерт - яскраве підтвердження. Його я присвятив місту, де я народився та виріс - моєму Херсону, місту, до якого прикуто зараз серце майже кожного українця. Увесь прибуток із виступу ми з командою перераховуємо на допомогу постраждалим херсонцям. Я щиро вдячний кожному глядачеві, який прийшов і своїм квитком зміг зробити внесок у загальний донат", - розповів співак.

Під час свого концерту він також представив нову версію свого хіта "Тумани". Він переклав її українською та вже поділився фрагментом пісні в Instagram.

Реакція мережі

Втім, ані нова версія пісні, ані спроби виправдатися, не переконали деяких користувачів мережі. У коментарях під відео з Барських вони пишуть:

"Люди тонуть, а він танцює, я цього ніколи не зрозумію"

"Виступати у зашквареному по вуха Осокорі. Пів вечора горланити пісні російською мовою. Забути геть про трагедію у Херсоні... До того ж порушено заборону на розважальні заходи виключно до 21.00. Питання - коли вже совість і мізки декого припинять гальмувати і почнуть працювати хоча б відсотків на 60-70?! Огидно!"

"Нарешті, скільки місяців пройшло, а ви усе одно співаєте російською".

У коментарях також знайшлися і ті, хто оцінив виступ Барських та його спробу перекласти пісню. Такі фанати радять співаку не звертати увагу на хейт. Вони пишуть:

"Дякую, Макс! Це було неймовірно! Я теж з Херсону і дуже рада була внести хоча б трішечки допомоги. Я помітила, які в тебе були засмучені очі, коли ти говорив про Херсон!"

"Учора здійснилась моя мрія відвідати твій концерт! Дякую тобі. Позитивні емоції необхідні для кожного навіть в тяжкі часи!"

"Я тобою пишаюсь".

Скандал навколо Osocor Residence - з чого все почалося

У травні співачка Лобода нарвалася на жорстку критику. Київський клуб анонсував її виступ у серпні. Повідомлялося, що концерт буде благодійним.

Багато користувачів виступили проти того, щоб Лобода співала у Києві. Коментатори писали, що так співачка намагається "відбилитися", проте усе одно буде співати російською. Сама Лобода нічого не коментувала. Згодом стало відомо, що в "Охматдиті", для якого нібито планувалося збирати гроші на концерті співачки, про це нічого не знали.

Вже за декілька днів виступ Лободи скасували. В Osocor Residence повідомили, що усім, хто вже купив квитки, повернуть кошти.

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