Скрипка не вважає українцями тих, хто проживає на нашій території, але пише пісні мовою країни-агресора.

Український артист Олег Скрипка заявив, що артисти, які проживають в Україні, але пишуть пісні російською мовою - це "частина російського світу".

Про це він сказав в інтерв'ю КП в Україні.

"Наша фірма не їде в Росію. Їде якраз постсовок. Нехай їде і залишається там. Я вважаю українськими тільки тих артистів, які україномовні. Потрібно поставити раз і назавжди крапки над "i". Є українці, які дійсно співчувають Україні, допомагають, вони можуть бути навіть не етнічними українцями, не мати нашого паспорта. Наприклад, Джон Маккейн. Я вважаю, це справжній українець, він стільки для України зробив. А є ті, що їздять до Росії. Нехай заробляють, але для мене вони не є українцями, вони просто резиденти України, вони не розмовляють українською, вони не перебувають у світогляді українському, вони не живуть в українському світі. Вони живуть в паттернах, в постсовках. Я іноді, може, неправильно говорив з цього приводу або не так інтерпретували мої слова, що таких людей потрібно ізолювати", - заявив музикант.

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Також він зазначив, що таких артистів особисто він вважає всього лише резидентами України, але ніяк не українцями. При цьому Скрипка висловив повагу Потапу і його трекам рідною мовою.

"Ось "999" - прекрасна українська поп-пісня. Я ж не диктатор. Та частина Потапа, яка розмовляє українською, а він чудово володіє мовою, і та частина Потапа, яка зробила цю пісню та інші україномовні, які він пише для Насті Каменських, це прекрасна українська естрада", - пояснив Скрипка.

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Автор: Діана Могилєвич