Російський пропагандист закликав "гнати" Сердючку з Росії.

Український шоумен і співак Андрій Данилко (псевдонім "Вєрка Сердючка") відповів російському пропагандистові Володимиру Соловйову, який запропонував покарати його за виконання пісні "Батько наш Бандера".

Відповідь він опублікував у своєму Instagram.

Соловйов в ефірі свого шоу на YouTube розкритикував Данилко і заявив, що його потрібно "гнати з Росії".

Також він запропонував "взяти на олівець" всіх російських артистів, які його підтримали.

Читайте також"Нам лили воду": екс-учасницю "Холостяка" Юлю "Зайку" звинуватили у шахрайстві"От якщо хоч один російський олігарх, підприємець, продюсер хоч копійку цьому покидьку дасть. І не треба говорити - ой, та він хороший хлопець", - сказав Соловйов.

Сам Данилко опублікував в Instagram скриншот заяви Соловйова. Поруч він розмістив фотографію упаковки таблеток від шизофренії.

"Володимир Адольфович, терміново в аптеку!"- підписав він фото.

Нагадаємо, що пісню "Батько наш Бандера" Данилко виконав на сцені "Дизель шоу". Пізніше він розповів, що не вкладав у її виконання політичний або військовий підтекст.

Пісня "Батько наш Бандера"

"Батько наш Бандера" стала хітом в TikTok восени 2021 року - після того, як компанія підлітків зі Львова перепела пісню, а їх відео потрапило в ефір російських пропагандистів.

Тоді підконтрольні Кремлю ЗМІ заявляли, що школярі таким чином "зацькували" вчительку, водночас самі ж герої зйомок це спростували, додавши, що саме педагог їх і надихнула.

Згодом користувачі почали масово записувати короткі ролики у TikTok з піснею про Степана Бандеру, до акції приєдналися навіть політики, завдяки чому " Батько наш Бандера"з'явилася в рейтингу найбільш популярних запитів в YouTube. Нею в мережі цікавилися і росіяни.