Він був віцепрезидентом США протягом двох президентських термінів Джорджа Буша-молодшого.

Колишній віцепрезидент США Дік Чейні помер у віці 84 років. Про це повідомив репортер Punchbowl News Джейк Шерман у своєму повідомленні на X у вівторок.

Варто зазначити, що з 2001 до 2009 Дік (Річард) Чейні обіймав посаду віцепрезидента за Джорджа Буша-молодшого. В адміністрації президента Буша-старшого наприкінці 1980-х років Чейні очолював Міністерство оборони.

Видання CNN характеризує республіканця Чейні як "одну з наймогутніших і найсуперечливіших фігур у вашингтонській політиці". Журналісти вважають його найвпливовішим сучасним віцепрезидентом і головним "архітектором війни з терором", що відіграє ключову роль у вторгненні США в Ірак.

Відео дня

Останніми роками Чейні, зберігаючи репутацію переконаного консерватора, виявився значною мірою ізольований від своєї партії через жорстку критику Дональда Трампа. Його він називав "боягузом" і "найбільшою загрозою республіці за всю історію".

"Іронічним завершенням його легендарної політичної кар'єри стало те, що він віддав свій останній голос на президентських виборах 2024 року за ліберального демократа і члена клубу віцепрезидента Камалу Гарріс, що стало віддзеркаленням того, як популістська Республіканська партія виступила проти його традиційного консерватизму", - ідеться в статті.

Зазначається, що Чейні більшу частину свого дорослого життя страждав від серцево-судинних захворювань, пережив серію серцевих нападів, але прожив повноцінне, активне життя і багато років прожив на пенсії після пересадки серця 2012 року, яку він назвав в інтерв'ю 2014 року "даром самого життя".

Смерть відомих діячів

Американський шаховий гросмейстер Деніел Народицький несподівано помер у віці 29 років. Він був однією з найбільш упізнаваних фігур в американському шаховому світі та колишнім чемпіоном світу серед юніорів.

Вас також можуть зацікавити новини: