На Львівщині виявили підпільний автошрот

Львів. 31 січня. УНІАН. Співробітники управління ДАІ у Львівській області під час проведення спецоперації «Автомобіль» виявили підпільний автошрот в якому нарахували 131 розукомплектований легковий автомобіль.

Як повідомила УНІАН керівник прес-служби управління ДАІ у Львівській області Світлана ДОБРОВОЛЬСЬКА, підпільний автошрот міліціонери виявили на приватному подвір‘ї мешканця села Городиславичі Пустомитівського району. Серед розібраних легковиків представлені практично всі марки іноземних виробників, зокрема, «Мерседеси», «Опелі», «Ауді», «Пежо», «Мазди».

«На всіх автомобілях номери агрегатів знищені або вирізані. Проводяться слідчі дії з метою встановлення походження автомобілів», - зазначила Світлана ДОБРОВОЛЬСЬКА.