У безробітного львів’янина вилучили героїн

Львів. 7 лютого. УНІАН. На одній із вулиць Львова правоохоронці у місцевого чоловіка вилучили героїн. Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю МВС України у Львівській області.

У 28-річного безробітного мешканця міста вилучили 7 грамів героїну.

Героїн – сильнодіючий синтетичний наркотик, похідна морфіну, знеболюючий засіб, пригнічує центральну нервову систему. Білий (або з домішками - світлий сірувато-коричневий) порошок у вигляді дрібних кристаликів з неприємним запахом. Переважно гіркий на смак. На чорному ринку грам героїну коштує $100.