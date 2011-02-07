У безробітного львів’янина вилучили героїн
09:00, 07 лютого 2011Львів
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Просто на вулиці
Львів. 7 лютого. УНІАН. На одній із вулиць Львова правоохоронці у місцевого чоловіка вилучили героїн. Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю МВС України у Львівській області.
У 28-річного безробітного мешканця міста вилучили 7 грамів героїну.
Героїн – сильнодіючий синтетичний наркотик, похідна морфіну, знеболюючий засіб, пригнічує центральну нервову систему. Білий (або з домішками - світлий сірувато-коричневий) порошок у вигляді дрібних кристаликів з неприємним запахом. Переважно гіркий на смак. На чорному ринку грам героїну коштує $100.
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