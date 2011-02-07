У Львові 6 осіб отруїлися чадним газом

Львів. 7 лютого. УНІАН. У Львівській області 5 лютого чадним газом отруїлося 6 людей. Про це УНІАН повідомили в прес-центрі Головного управління МНС у Львівській області.

Зокрема, у Мостиськах на вул. Мазепи, 20 в приватному будинку отруїлись чадним газом три людини, яких госпіталізували в Мостиську клінічну центральну районну лікарню.

Окрім цього, у Львові в квартирі на вул. Пекарській, 49 також три людини отруїлися чадним газом. Стан усіх постраждалих – середньої важкості.

Як повідомляв УНІАН, 3 лютого у Львові чадним газом отруїлося четверо осіб. Усіх потерпілих - 1993 року народження, госпіталізували в Львівську обласну клінічну лікарню. Також цього дня в одній із квартир Львова на вул. Кондукторській, 45 чадним газом отруїлися матір та четверо її дітей віком від 10-ти до 16-ти років.