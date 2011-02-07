Іномарка влетіла у вітрину магазину

Львів. 7 лютого. УНІАН. 37-річний водій автомобіля «Мазда-626» не впорався з керування та в’їхав в вітрину магазину «Plato» у Львові. Інцидент стався 6 лютого о 23.25 на вул. Сахарова, 44.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі управління ДАІ у Львівській області.

За інформацією ДАІ, 37-річний львів’янин не впорався з керування, виїхав на тротуар, де зіткнувся з деревом, потім пошкодив дорожній знак і влетів у вітрину магазину «Plato».

Водій авто отримав тілесні ушкодження у вигляді відкритого перелому кісток лівої гомілки та був госпіталізований у травматологічне відділення 8-ї лікарні міста Львова.