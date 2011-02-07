Українці з Польщі відвідають Львівщину

Варшава. 7 лютого. УНІАН. Делегація представників української громади у Польщі відвідає наприкінці березня на початку квітня Львівщину для детальніших переговорів про співробітництво між громадою та владою Львівщини.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова Об’єднання українців у Польщі Петро Тима, який наприкінці минулого тижня провів перші переговори із губернатором Львівської області Михайлом Цимбалюком.

За словами Петра Тими, губернатор обговорив з ним реалізацію підписаного в серпні минулого року із представниками Львівської обладміністрації та обласної ради договору про співробітництво з українською громадою у Польщі.

«Я розказав, які були основні точки спрівпраці прийняті попередником пана Цимбалюка паном Горбалем», - відзначив він, зауваживши, що новий губернатор заявив про підтримку цих проектів.

Серед них голова ОУП назвав допомогу львівської влади в організації у Польщі 20-го фестивалю української культури, відзначення 20-ї річниці незалежності України, допомога в ремонті Українського дому в Перемишлі, співробітництво в справах освіти, а також облаштування пам’ятних для українців місць на польській території.

«Ми домовилися аби делегація Об’єднання відвідала Львів, щоб з конкретними представниками конкретних структур адміністрації обговорити ці питання більш конкретно», - відзначив Петро Тима.

Голова ОУП також позитивно оцінив свою зустріч із новим губернатором Львівщини.

«Це дуже конкретна та ділова людина і на основі пропозицій та розмови cкладається враження, що це дуже добрий управлінець, який має добру схему підходу до вирішення справи», - сказав він.

П.Тима відзначив, що губернатор задекларував підтримку готовим проектам та запропонував підготувати для обговорення інші, де немає точної ясності (як, наприклад, з Українським домом у Перемишлі, який поки що не переданий властями Польщі українській громаді - УНІАН).

Як повідомляв УНІАН, губернатор Львівської ОДА М.Цимбалюк 3-4 лютого брав участь у VI Польсько-Українському економічному форумі самоврядування та X Економічному саміті Україна-Польща у Варшаві.



