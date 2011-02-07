Українці стали активніше перетинати західний кордон

Львів. 7 лютого. УНІАН. У січні цього року на західній ділянці українського кордону пасажиропотік в порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшився на 10%. Про це УНІАН повідомив керівник прес-служби Західного регіонального управління Держприкордонслужби України Володимир ШЕРЕМЕТА.

Відтак західний кордон у січні 2011 року перетнуло майже 1,6 мільйона осіб та 617 тис. транспортних засобів. Порівняно з аналогічним періодом 2010 року спостерігається збільшення на 10% по особам (1,5 мільйона) та 4% по транспортним засобам (595 тисяч).

Під час прикордонного контролю виявлено 9 спроб перетину кордону з підробленими документами, 63 випадки – використання недійсних документів, 6 осіб перетинали кордон з чужими документами, 18 документів виявилися технічно несправними.

У січні персонал Західного регіонального управління виявив 78 незаконних мігрантів, з них 36 осіб намагалися здійснити незаконний перетин кордону, 9 осіб затримано за порушення правил перебування на території України.

За цей період виявлено та вилучено 10 одиниць зброї, 95 штук боєприпасів та контрабандних товарів на понад 9,2 млн грн.

Окрім того, за переміщення контрабандних товарів вилучено 53 одиниці автомобільного транспорту.