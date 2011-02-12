Майстрині Львівщин вишиють 27-метровий рушник

Львівська область. 12 лютого. УНІАН. До 20-ї річниці Незалежності України у Буському районі вишиють рушник завдовжки 27 метрів.

Як інформує Буська РДА, з ініціативи відділу культури та туризму райдержадміністрації та районного товариства «Просвіта» ім. Тараса Шевченка до 20-річчя Незалежності у районі вишиють рушник довжиною 27 метрів, адже саме стільки налічується місцевих рад у Буському районі.

Кожен метр рушника буде вишито місцевими майстринями та презентовано на сторінках районного часопису «Воля народу», а у День Незалежності ним прикрасять сцену глядацької зали Народного дому на урочистій академії з нагоди 20-ліття Незалежності України.