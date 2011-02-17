На кордоні вилучено 6 750 пачок цигарок «Море»

Львів. 17 лютого. УНІАН. Сьогодні на митному посту «Краковець» Львівської митниці вилучено контрабанду 6 750 пачок цигарок «Море».

Як повідомили УНІАН на Львівській митниці, під час огляду вантажного автомобіля «Рено Магнум» з причепом серед заявленого вантажу «штучний корунд» та «карбід кремнію», було виявлено 6 750 пачок цигарок «Море».

За цим фактом, за ознаками статті 352 Митного кодексу України, складено протокол про порушення митних правил. Цигарки вартістю 31 725 грн, товар та автомобіль з причепом, використані для приховування цигарок від митного контролю, загальною вартістю понад 390 тис. грн. вилучено.