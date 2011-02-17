У Львові борг із зарплати складає 33 млн. грн.

Львів. 17 лютого. УНІАН. На 1 лютого заборгованість з виплати заробітної плати у Львові склала 33 392 тис. грн. Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури м. Львова.

Зокрема 22 268,7 тис. грн. – це борг на економічно активних підприємствах (66,7% від загальної суми заборгованості), 3 401,5 тис. грн. – на економічно неактивних підприємствах (10,2% від загальної суми боргу), 7 722,3 тис. грн. – на підприємствах-банкрутах(23,1% від загальної суми боргу).

Однак, за повідомленням прокуратури, в порівнянні з аналогічним періодом 2010 року заборгованість у лютому 2011 року зменшилась на 16 млн. 107 тис. грн., що становить 24,6% зменшення заборгованості.

Однак, заборгованість із виплати заробітної плати залишається за найбільшими підприємствами-боржниками міста Львова, а саме: Львівським науково-дослідним радіотехнічним інститутом (7 млн. 312,8 тис.грн.); ВАТ “ВНК “Розточчя СТ” (1 млн. 772,8 тис.грн.); ДП Львівське спеціалізоване управління «Стальконструкція» №137 ВАТ «Центростальконструкція» (866,7 тис.грн.), ВАТ “СКБ “Дністер” (1 млн. 427,2 тис.грн.), ТзОВ “Торговий дім “Софі” (1 млн. 948 тис.грн.), ТзОВ «Львівський завод ГМПТ» (1 млн. 456 тис.грн.) та ТзОВ «Торгівельно-виробниче підприємство «Львівський автонавантажувач» (455 тис.грн.).