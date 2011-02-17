Життєдіяльність шахти «Межирічанська» – під контролем

Львівська область. 17 лютого. УНІАН. Підтримка життєдіяльності шахти «Межирічанська» відбувається згідно з «Поопераційним графіком аварійно-рятувальних та технічних робіт з локалізації пожежі на ВП «Шахта «Межирічанська» ДП «Львіввугілля». Про це повідомили УНІАН у територіальному управлінні Держгірпромнагляду по Львівській області

Як повідомив агентству в.о. начальника теруправління Держгірпромнагляду у Львівській області Юрій Царик з цього плану уже виконанi роботи з розгазування клiтьового ствола, також розгазованi виробки центральної насосної камери та центральної пiдземної пiдстанцiї. Скіповий (головний) ствол засипаний до відмітки – 413,5 м і глибина засипки знаходиться під постійним контролем.

Виконуються роботи зі зниження рівня води в скіповому стволі з 7 метрів до 2,4 м. Спеціальним скіпом відкачано 68 м куб. води (17 скіпів). Продовжується відкачування води з головних водозбірників шахти.

З розгазованої порожнякової вітки клітьового ствола здійснюється буріння підземної розвідувальної свердловини в прогнозоване місце активного ізотермічного процесу.

Гірничорятувальна служба постiйно контролює склад повiтряної сумiшi в скiповому та клiтьовому стволах і окремих гірничих виробках за допомогою ліній «Дистоп».