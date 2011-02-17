У Львові психічно хворий обікрав банк
20:34, 17 лютого 2011Львів
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Забрав гроші із службового кабінету
Львів. 17 лютого. УНІАН. 15 лютого на вулиці Шота Руставелі у Львові невідомий чоловік скоїв крадіжку з приміщення відділення одного з комерційних банків.
Як поінформувало УНІАН джерело у Галицькому райвідділі міліції, куди поступила заява про злочин, близько 16.40 із службового кабінету данного відділення банку невідомий викрав 500 гривень.
Було встановлено, що крадіжку з банку скоїв 37-річний безробітний львів‘янин, який перебуває на стаціонарному лікуванні у львівській психіатричній лікарні. Речові докази вилучено.
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