У Львові психічно хворий обікрав банк

Львів. 17 лютого. УНІАН. 15 лютого на вулиці Шота Руставелі у Львові невідомий чоловік скоїв крадіжку з приміщення відділення одного з комерційних банків.

Як поінформувало УНІАН джерело у Галицькому райвідділі міліції, куди поступила заява про злочин, близько 16.40 із службового кабінету данного відділення банку невідомий викрав 500 гривень.

Було встановлено, що крадіжку з банку скоїв 37-річний безробітний львів‘янин, який перебуває на стаціонарному лікуванні у львівській психіатричній лікарні. Речові докази вилучено.