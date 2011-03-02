На Львівщині зафіксовано 4 вбивства вчинені сп’яну

Львів. 2 березня. УНІАН. У Львівській області за минулий місяць зафіксовано чотири жорстокі вбивства. В усіх випадках злочин було вчинено у стані алкогольного сп’яніння.

Зокрема минулої доби у Бродівському районі під час вживання спиртних напоїв в житловому будинку виник конфлікт між двома 40-річними громадянами, під час якого один з них наніс ножем два проникаючі поранення в живіт своєму приятелю.

Як повідомили УНІАН в обласному управлінні міліції, потерпілого було госпіталізованого в реанімаційне відділення лікарні.

Водночас, 27 лютого, у Дрогобицькому районі 48-річний син в стані алкогольного сп’яніння сокирою убив 71-річного батька. Чоловік завдав сокирою пенсіонеру чотири удари в область голови. Від отриманих травм чоловік помер на місці події.

21 лютого раніше судимий в Миколаївському районі зарізав 71-річну жінку та її 42-річного сина. Вбивство чоловіка зловмисник вчинив після спільного вживання спиртних напоїв, а пенсіонерку – з метою приховування злочину.

Ще один трагічний випадок стався 20 лютого у Червонограді в одній з квартир на вул. Шептицького. 31-річний чоловік завдав своїй 25-річній співмешканці проникаюче ножове пораненням грудної клітки. Жінка померла.

Як і в попередніх випадках, вбивство було вчинено у стані алкогольного сп’яніння.