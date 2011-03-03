Мешканців Львівщини попереджають про ожеледицю

Львів. 3 березня. УНІАН. Сьогодні-завтра у Львівській області на дорогах збережеться ожеледиця.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі ГУ МНС України у Львівській області, в регіоні мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний 3 – 8 м/с. Температура повітря вночі 11 – 16º морозу, місцями 19 – 21º морозу, вдень від 3º морозу до 2º тепла.

Додамо, що за інформацією Укргідрометцентру, в країні потеплішає після 15 березня. «За нашими оцінками, підвищення температури має розпочатися з 15 березня. Середня дата настання весни на півночі країни становить 19-20 березня», - зазначають Гідрометцентрі.

За прогнозом синоптиків, незначне потепління очікується 5-6 березня, проте вже 7-10 березня у зв'язку з вторгненням арктичного повітря настане похолодання.