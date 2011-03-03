27-28 на Львівщині будуть Дні Європейського добросусідства

Львів. 3 березня. УНІАН. 27-28 серпня у селищі Нижанковичі Самбірського району Львівщини пройдуть Європейські дні добросусідства, які вже стали хорошою традицією, починаючи з 2004 року. До участі у цих заходах було запрошено представників Польщі.

З пропозицією зустрітися на цьому заході звернувся голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк, доповідаючи на IX засіданні українсько-польської Міжурядової Координаційної Ради з питань міжрегіонального співробітництва (МКРМС).

Михайло Цимбалюк відзначив, що Європейські дні добросусідства користуються великою популярністю у народів Польщі та України.

«Українська сторона запропонувала проведення таких днів на 27-28 серпня у селищі Нижанковичі Самбірського району. Наші польські колеги погодилися на таку нашу пропозицію», - сказав керівник Львівщини.

Своєю чергою, начальник управління міжнародного співробітництва Львівської ОДА Лев Захарчишин відзначив, що Європейські дні добросусідства є одним із низки спільних проектів між Україною та Польщею.

«У цьому році було визначено, що Європейські дні добросусідства проходитимуть на території селища Нижанковичі. Це місце є символічним, адже саме тут планується відкриття нового пункту пропуску між обома державами», - сказав він.