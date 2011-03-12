Реконструкцію злітної смуги МА «Львів» розпочнуть в квітні

Львів. 12 березня. УНІАН. Перша черга реконструкції існуючої злітно-посадкової смуги МА «Львів» розпочнеться наступного місяця. Про це повідомив Директор з розвитку аеропорту Державного підприємства «Дирекція з будівництва об’єктів до Євро-2012 у м. Львові» Микола Шульга.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державного підприємства «Дирекція з будівництва об'єктів до Євро-2012 у м. Львові».

На частині злітно-посадкової смуги завдовжки 900 м, яка належить до першої черги реконструкції, будуть виконуватися роботи по влаштуванню бетонного покриття, що дозволятиме приймати літаки класу Boeing 767 і вище. Роботи на цій ділянці закінчаться у серпні.

Водночас, інша частина аеродрому буде працювати у звичному режимі. Тут зможуть здійснювати посадку літаки класу B. Наразі експерти ДП «Західінфрапроект», ДП «Украерорух» та ДП «МА «Львів» працюють над тим, щоб організувати роботу львівського аеропорту на час реконструкції злітно-посадкової смуги цілодобово.

Завершення реконструкції аеродрому з повною довжиною злітно-посадкової смуги згідно проекту заплановане на листопад 2011 р.