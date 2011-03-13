У Львові екоінспектори вилучили 550 букетів квітів вартістю 84 тис. грн.

Львів. 13 березня. УНІАН. На залізничному вокзалі Львова інспектори Державної екологічної інспекції в Львівській області спільно з працівниками сектору громадської безпеки райвідділу на станції «Львів» територіального управління МВС України затримали громадян із Закарпатської області, які прибули у Львів з метою збуту ранніх первоцвітів – квітів шафрану Гейфеля. У них вилучили 550 букетів квітів, вирваних разом з цибулинами. Про це повідомили УНІАН у прес-службі Мінприроди.

Як наголошується у повідомленні прес-служби, шафран Гейфеля належить до видів, які занесені до Червоної Книги України. Збитки, заподіяні державі, становлять 84 тис. грн.

Матеріали готуються для передачі в суд.