У шкільній їдальні отруїлося четверо дітей

Львів. 18 березня. УНІАН. У Стрию Львівської області у шкільній їдальні отруїлися четверо дітей. Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Головного управління МНС у Львівській області.

16 березня в другій половині дня в інфекційне відділення Стрийської центральної міської лікарні поступило 2-є дітей – учнів 1-го та 2-го класу Стрийської ЗОШ № 2 (м. Стрий вул. Шевченка, 140) із симптомами харчової токсикоінфекції. З анамнезу відомо, що 16 березня діти харчувались у шкільній їдальні, їли: гречку, котлети, салат з буряка.

Наступного дня в це ж відділення поступило ще двоє дітей із тієї ж школи та з тими ж симптомами – учні 5-го та 6-го класу. Вони також харчувались у шкільній їдальні, але їли іншу їжу. Всі хворі з різних сімей. Стан хворих легкої (2 осіб) та середньої важкості (2 осіб).

Джерело збудника інфекції, обставини та причини, що сприяли виникненню спалаху, встановлюються.

У вогнищі поширення інфекції працює бригада фахівців Стрийської міської СЕС та інфекціоністів Стрийської ЦМЛ, встановлюється коло контактних.