У Львові пройдуть міжнародні змагання з художньої гімнастики

Львів. 5 квітня. УНІАН. У Львові відбудуться міжнародні змагання з художньої гімнастики «Срібна ластівка». Захід відбудеться в Центрі творчості дітей та юнацтва Галичини з 9 по 10 квітня.

Як повідомили УНІАН організатори, серед учасників – спортсмени з Росії, Молдови, а також Києва та Київської області, Дніпропетровська, Одеси, Чернівців, Ужгорода, Рівного, Луцька та Львова.

Урочисте відкриття турніру відбудеться 9 квітня об 15.00

«Мета турніру – залучення дітей до регулярних занять фізичною культурою та спортом, підвищення спортивної майстерності, популяризація художньої гімнастики серед учнівської молоді, зміцнення дружніх стосунків між спортсменами міст України та обмін досвідом роботи між тренерами», – зазначають організатори.

Вікова категорія складає 14–20 років. Змагатимуться в усіх видах художньої гімнастики. Участь візьмуть 135 осіб.