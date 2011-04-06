На Львівщині виявлено рибалок-браконьєрів

Львів. 6 квітня. УНІАН. У Львівській області під час проведення рейдових перевірок по боротьбі з браконьєрством в рамках операції «Нерест» встановлено факти незаконного лову риби на території Кам’янка-Бузького та Яворівського районів.

Про це УНІАН повідомили у Державній екологічній інспекції в Львівській області.

Рейди проводилися за участі держінспекторів Львівдержрибоохорони та громадських інспекторів з охорони довкілля.

На порушників правил рибальства в нерестовий період складено 18 протоколів про адмінправопорушення, в тому числі 6 – за використання заборонених знарядь лову. Виявлено та вилучено безгосподарні сітки ставні загальною довжиною 700 м.

Нагадаємо, з 1 квітня на Львівщині триває операція «Нерест». В цей період на водоймах області заборонено будь-яке рибальство, добування водних живих ресурсів. Для любителів аматорського вилову риби на території області відведено спеціально визначені місця. За порушення правил рибальства винні нестимуть відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства.