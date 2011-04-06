Львівщині треба 12,5 млн. грн. для вивезення пестицидів

Львів. 6 квітня. УНІАН. На вивезення з Львівської області непридатних для використання в сільському господарстві пестицидів необхідно 12,5 млн грн. Про це заявив в.о. начальника Держуправління ОНПС в Львівській області Мирослав Хом’як під час сесії Львівської обласної ради.

Окрім цього, М.Хом’як зазначив, що за час дії „Регіональної програми заходів з безпечного поводження із забороненими і непридатними до використання в сільському господарстві пестицидами у Львівській області на 2005 - 2010 роки” з території Львівщини вивезли 618 тонн пестицидів, використавши 12,027 млн. грн. Пестициди знешкоджувались за кошти обласного та державного фондів ОНПС і Євросоюзу.

На сьогодні, за словами М.Хом’яка, в області зберігається близько 500 тонн небезпечних пестицидів. Вони зберігаються у 62 складах, з яких 39 – у незадовільному стані.

„На вивезення пестицидів з теренів області потрібно 12,5 млн. грн.”, - наголосив в.о. начальника Держуправління Мирослав Хом’як.