Негативних тенденцій у роботі медиків повинно бути менше, - ЛОДА

Львів. 19 квітня. УНІАН. Негативних тенденцій у роботі медиків повинно бути значно менше. Про це під час наради фахівців медико-соціальних експертних комісій установ охорони здоров’я Львівщини та правоохоронців заявив начальник Головного управління охорони здоров’я Львівської ОДА Сергій Федоренко.

Відкриваючи нараду, С.Федоренко зазначив, що останнім часом у засобах масової інформації з’явилась низка публікацій та телепередач, у яких висвітлювались негативні моменти діяльності лікувально-профілактичних закладів області, у тому числі робота медико-соціальних експертних комісій Львівської області. Аналіз звернень громадян в органи держаної влади свідчать, що більше половини усіх скарг пов’язані з недоліками роботи МСЕК. Це підтверджує також кількість звернень громадян під час особистого прийому начальника ГУОЗ ЛОДА.

«Особливу стурбованість викликає те, що протягом останнього часу у діях членів однієї із медико-соціальних експертних комісій запідозрено факти, котрі правоохоронці кваліфікують як „отримання хабара”, за які передбачено відповідальність згідно із статтею 368 Кримінального кодексу України. На сьогодні прокуратура Львівської області порушила кримінальну справу, провадиться досудове слідство», - зазначив начальник Головного управління охорони здоров’я Львівської ОДА Сергій Федоренко.

На його думку, негативних тенденцій у роботі закладів охорони здоров’я, у тому числі структурних підрозділів МСЕК, у процесі побудови міцної Української держави повинно бути значно менше, а у перспективі слід викорінити ці недоліки повністю.

Погодились із цим твердженням також працівники правоохоронних органів, котрі у своїх виступах теж наголосили на дотриманні законодавства. Окрім того, правоохоронці відповіли на запитання учасників наради щодо застосування окремих статей цивільного та кримінального кодексу у фактах порушення медичними працівниками вимог законодавства.

У своєму виступі головний лікар МСЕК, В. Решота висловив сподівання, що факти порушень, які були оприлюднені, стануть темою детального аналізу підпорядкованих структур Львівського обласного центру медико-соціальної експертизи. Окрім того, начальник головного управління охорони здоров’я Львівської ОДА зобов’язав вжити невідкладних заходів щодо недопущення порушень у подальшій роботі. Зокрема, буде посилена відповідальність кожного працівника МСЕКу за конкретний напрям роботи, розгорнута широка інформативно-правова робота серед населення, налагоджена тісна співпраця із представниками засобів масової інформації Львівщини.

За підсумками наради, С.Федоренко подякував колегам та правоохоронцям, а також висловив сподівання, що з часом нарікань на роботу медиків стане менше.