У червні в дитбудинку «Рідний дім» буде ремонт, – Цимбалюк

09:41, 22 квітня 2011
Львів
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За кошти меценатів

М.Цимбалюк дарує подарунки

Львів. 22 квітня. УНІАН. Вчора, 21 квітня,  голова Львівської  ОДА Михайло Цимбалюк відвідав дитячий будинок змішаного типу „Рідний дім” у с. Корналовичі  Самбірського району і  прийняв рішення, що з червня там буде проводитись ремонті роботи.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

У дитячому будинку змішаного типу «Рідний дім» виховується 45 дітей, з них 3 дитини-сироти, 13 дітей, позбавлених батьківського піклування, 1 дитина-інвалід, 4 напівсиріт, 11 дітей з багатодітних сімей, 13 дітей з малозабезпечених сімей.

Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк,  прослухавши привітання дітей, вручив їм великодні кошики та подарунки.

Губернатор ознайомився з проблемними питаннями  і вирішив, що з червня у дитячому будинку буде проводитись ремонт. «Ми маємо зробити справді казку», - підкреслив Михайло Цимбалюк.

«Жодної бюджетної копійки. Все – це  будуть гроші меценатів з області та Києва», –уточнив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк.

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