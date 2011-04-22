У червні в дитбудинку «Рідний дім» буде ремонт, – Цимбалюк

М.Цимбалюк дарує подарунки

Львів. 22 квітня. УНІАН. Вчора, 21 квітня, голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк відвідав дитячий будинок змішаного типу „Рідний дім” у с. Корналовичі Самбірського району і прийняв рішення, що з червня там буде проводитись ремонті роботи.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

У дитячому будинку змішаного типу «Рідний дім» виховується 45 дітей, з них 3 дитини-сироти, 13 дітей, позбавлених батьківського піклування, 1 дитина-інвалід, 4 напівсиріт, 11 дітей з багатодітних сімей, 13 дітей з малозабезпечених сімей.

Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк, прослухавши привітання дітей, вручив їм великодні кошики та подарунки.

Губернатор ознайомився з проблемними питаннями і вирішив, що з червня у дитячому будинку буде проводитись ремонт. «Ми маємо зробити справді казку», - підкреслив Михайло Цимбалюк.

«Жодної бюджетної копійки. Все – це будуть гроші меценатів з області та Києва», –уточнив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк.