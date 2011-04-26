Двоє українців трагічно загинули в Італії минулого тижня

Брюссель. 26 квітня. УНІАН. Двоє громадян України трагічно загинули в Італії минулого тижня.

Про це повідомляють італійські ЗМІ.

Так, 23 квітня, у суботу, італійські рибалки знайшли у річці По неподалік від містечка Чіццоло у провінції Мантови тіло 37-річного громадянина України Дмитра Якушева, який проживав в Італії разом із дружиною і двома дітьми у місті Сальсомаджоре Терме у провінції Парми. З джерел у поліції відомо, що 12 квітня він зник безвісті.

Через два дні жінка, не дочекавшись чоловіка, подала заяву про його зникнення у поліцію, яка 16 квітня у провінції Кремони біля русла річки По знайшла його автомобіль. Зараз триває слідство.

Основною версією слідства на даний момент є самогубство. Останнім часом Дмитро страждав на депресію.

Напередодні, 18 квітня, на робочому місці на будівництві у місті Ланчяно трагічно загинув 34-річний Ярослав Івахнюк, що проживав в місті Аліно у провінції Кієті. На нього обвалилася дерев`яна стіна, яку він монтував разом з іншими робітниками. Смерть настала миттєво.

Прокуратурою Ланчяно порушено кримінальну справу проти трьох керівників будівництва та водія підйомного крана.

Перевіряються також умови дотримання правил безпеки на будівництві. Судово-медична експертиза тіла показала, що смерть настала внаслідок травматичного шоку від здавлення.

Згідно з попередніми даними, стіна могла впасти або через порив сильного вітру, або через незавершений монтаж.