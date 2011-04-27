На Львівщині неповнолітній зґвалтував і вбив односельчанку

Львівська область. 27 квітня. УНІАН. У Миколаївському районі Львівщини 15-річний парубок зґвалтував і вбив односельчанку.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, неповнолітній житель одного із сіл Миколаївського району Львівщини на території цеху колишньої Миколаївської птахофабрики зґвалтував 37-річну односельчанку. Щоб жінка не чинила опору – перед згвалтуванням вдарив її палицею по голові і наглумився над непритомною.

Після скоєного, ґвалтівник «боячись бути викритим у вчиненні злочину, кинув на голову жінки уламки бетону, внаслідок чого наступила її смерть. Тіло жінки відтягнув під дерево і засипав сміттям».

Вбивство мешканки Львівщини було скоєно у 2007 році (на той момент вбивці і ґвалтівнику було 15 років, а його жертві – 37 років). Злочинця затримано, він перебуває у СІЗО.

