У Львові горів «Опель»

Львів. 5 травня. УНІАН. У Львові загорівся легковий автомобіль «Опель Омега Універсал». Інцидент стався 4 травня близько 20.30 на вулиці вул. Кривчицька дорога, 36.

Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні МНС України у Львівській області.

Вогнем пошкоджено моторний відсік двигуна. Завдано збитків на 25 тис. грн.

«Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі», – зазначають в МНС.

Додамо, що з початку року у Львівській області зареєстровано 894 пожежі, на яких виявлено 49 загиблих осіб, з них 2 дітей та 27 травмовано, з них 3 дітей. Тільки протягом доби зареєстровано 4 пожежі.