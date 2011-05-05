На Львівщині затримано вандала

Львів. 5 травня. УНІАН. Правоохоронці Львівської області затримали 17-річного вандала, який обкрадав могили. Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю МВС України у Львівській області.

Як встановили правоохоронці, молодик на одному із селищних кладовищ Бродівського району вчинив наругу на чотирьох могилах.

17-річний вандал пошкодив один надмогильний пам’ятник та на трьох могилах викрав металеві хрести.