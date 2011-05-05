На Львівщині затримано вандала
19:04, 05 травня 2011Львів
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Крав метал на цвинтарі
Львів. 5 травня. УНІАН. Правоохоронці Львівської області затримали 17-річного вандала, який обкрадав могили. Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю МВС України у Львівській області.
Як встановили правоохоронці, молодик на одному із селищних кладовищ Бродівського району вчинив наругу на чотирьох могилах.
17-річний вандал пошкодив один надмогильний пам’ятник та на трьох могилах викрав металеві хрести.
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