Роботу львівських правоохоронців оцінить комісія з Києва, – Цимбалюк

Львів. 10 травня. УНІАН. Після розмови із міністром внутрішніх справ Анатолієм Могильовом, до Львова направлять фахівців, які дадуть оцінку діям правоохоронних органів 9 травня. Про це заявив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

За словами голови Львівської ОДА, правоохоронні органи повинні встановити, чому не було виконано рішення суду, яким було заборонено 9 травня проводити будь-які акції, заходи, окрім офіційно затверджених Львівською ОДА та Львівською міською радою.

«Хочу, в першу чергу, подякувати тим людям, які взяли участь в офіційних заходах, представникам всіх ветеранських організацій, які дотримали слова щодо проведення заходів під Державним прапором України. Вчора, 9 травня, ми вшанували пам'ять тих, хто загинув у Великій Вітчизняній війні, відвідали ветеранів у госпіталях.

Мені прикро, що у нашій державі, на Львівщині, де панує демократія, є люди, представники політичних сил, які нігілюють рішення суду. Виникають питання до виконавчих служб, правоохоронних органів, які мали забезпечити виконання рішення суду.

У цих діях повинні розібратись правоохоронні органи. Встановити, хто вчинив ці порушення – політичні сили чи окремі особи? Я, у межах своєї компетенції та чинного законодавства, також відслідковуватиму ситуацію. Я мав розмову з міністром внутрішніх справ України Анатолієм Могильовим, до Львова направлять фахівців, які дадуть оцінку діям правоохоронних органів 9 травня. Після того, як будуть зроблені висновки, ми проведемо круглий стіл за участі представників всіх політичних сил. Фахівці оцінять чи компетентно правоохоронці працювали у цей день. Чи можна було працювати краще, чи було зроблено все, щоб не допустити значно гіршого сценарію, який, як мене повідомляли, міг бути. Події 9 травня є нашим випробовуванням перед Євро-2012», – зазначив М. Цимбалюк.